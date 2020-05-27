В США начались столкновения протестующих с полицией после убийства местного жителя

В Соединенных Штатах в городе Миннеаполис на улицы вышли сотни человек, которые возмущены действиями сотрудников полиции, в результате которых был убит местный житель. Ранее видео задержания мужчины было опубликовано в Сети.

На кадрах хорошо видно, как один из полицейских придавил голову темнокожего мужчины коленом, хотя тот уже был в наручниках и не оказывал никакого сопротивления. При этом задержанный неоднократно повторяет, что не может дышать, после чего замолкает.

На крики прохожих, что мужчина может задохнуться, сотрудники никак не отреагировали.

Уточняется, задержание было проведено после того, как он якобы расплатился в магазине поддельным чеком.

Погибшему было 46 лет, он работал охранником.

На данный момент расследованием занимаются сотрудники ФБР.