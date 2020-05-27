Турецкий военный погиб при патрулировании Идлибской зоны деэскалации

В ходе патрулирования территории Идлибской зоны деэскалации в районе населенного пункта Инкзик произошел подрыв на самодельном взрывном устройстве автомобиля из состава колонны турецкого военного патруля. Получивший ранения турецкий военнослужащий, эвакуированный на территорию Турции, погиб. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

«По имеющейся в распоряжении российского Центра по примирению враждующих сторон информации, к теракту причастны боевики группировки "Аль-Исламад-Туркестани", которые привели в действие СВУ во время движения турецкой военной колонны вблизи склада боеприпасов террористической группы», — говорится в сообщении.

В российском Центре по примирению призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Российская военная полиция продолжила патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо, Хасеке, Ракка и Дэйр-Эз-Зор.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия – Телль-Эш-Шур-Гарби – Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камишлия.

Как рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Эль-Арейм в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 420 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 021,4 тонны. Медицинскими специалистами Министерства обороны Российской Федерации помощь оказана 132 874 жителям Сирии.

*«Джебхат-ан-Нусра» - запрещенная в РФ террористическая организация