Рогозин рассказал о планируемом втором испытательном пуске тяжелой «Ангары»
Серийное производство ракеты должно начаться с 2023 года.
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара А5» может состояться осенью 2020 года.
Полностью завершить ее летные испытания планируют к 2023 году,
«В этом году мы возобновляем испытания практически доведенной до ума этой ракеты. Надеюсь, что осенью мы проведем летные испытания», - сказал он в эфире Youtube-канала «Соловьев live».
Также он отметил, что в Омске с 2023 года начнется серийное производство ракеты.