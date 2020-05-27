Запуск корабля Crew Dragon с космонавтами на борту отложен

Запуск к Международной космической станции (МКС) корабля Crew Dragon отложен из-за неблагоприятной погоды. Новая попытка старта с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида назначена на 30 мая в 03:22 по местному времени (10:22 мск).

Этот пуск должен стать историческим — впервые на орбиту Земли людей выведет судно, построенное частной компанией.

Корабль Crew Dragon, на борту которого космонавты NASA Даг Херли и Боб Бенкен, разработан компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску. По плану, космонавты должны были прибыть на МКС через 19 часов после запуска.

На орбиту корабль выведет ракета-носитель Falcon 9. Стыковка с МКС намечена на 31 мая.

Ранее космонавты проверили новые сверхтехнологичные скафандры, также разработанные для них SpaceX, пообщались с Илоном Маском и главой NASA Джимом Брайденстайном, покатались на Tesla и оставили автографы.