Грызлов: Украина «забалтывает» переговоры в Контактной группе по Донбассу

Полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил, что представители Украины в Контактной группе стараются затянуть конфликт и «забалтывают любые предложения».

«Обозначив свою линию на затягивание конфликта и отказ от принятия каких-либо решений по всем трекам минских договоренностей, представители Киева настойчиво забалтывают любые предложения по выходу на конкретный результат переговоров в рамках Контактной группы», — заявил Грызлов.

По его словам, представители Киева действуют с оглядкой на заявления президента Зеленского, который считает, что минские соглашения нужны не для урегулирования ситуации в регионе, а для поддержания санкций против России.

«Киевская власть обманывает своих граждан – в минских договоренностях никаких санкций нет. Там есть обязательства Украины, которые президент страны торжественно обещал выполнить в ходе своей избирательной кампании», — отметил представитель России.

Ранее на встрече Контактной группы отмечалось, что ситуация с обеспечением безопасности вдоль линии соприкосновения сторон на Донбассе остается очень тяжелой.