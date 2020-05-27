Меркель: антироссийские санкции будут сохраняться в случае отсутствия прогресса по Украине

В среду, 27 мая, канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости «придать новые импульсы» отношениям между Россией и Евросоюзом, однако санкционную политику стоит сохранять в случае отсутствия прогресса по урегулированию украинского конфликта.

«Если не будет прогресса в Минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы отношениям», - сказала она на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра.

Помимо этого, Меркель добавила, что необходимо стремиться к хорошим отношениям с Россией, так как этому способствуют многие факторы, в частности, общая история.

Канцлер ФРГ отметила, что с момента вступления в должность она выступала «за критически-конструктивный диалог и мирное сосуществование с Россией», пишет ТАСС.