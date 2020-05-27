Общая стоимость мер поддержки экономики России составила 3,3 триллиона рублей

В среду, 27 мая, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что общая стоимость всех мер поддержки российской экономики, которые направлены на борьбу с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, составляет 3,3 триллиона рублей.

«Общая стоимость мер поддержки в рамках всех антикризисных пакетов составила на сегодняшний момент 3 триллиона 300 миллиардов рублей», - сказал министр в рамах правительственного часа в Государственной Думе.

Он отметил, что банки уже одобрили 23 тысячи беспроцентных кредитов на сумму 58 миллиардов рублей.

Помимо этого, малому и среднему бизнесу предоставлена отсрочка по уплате арендных платежей.

В целом, уровень экономической активности в стране достиг 79% от докризисного.

Решетников также предложил узаконить удаленный режим работы как наиболее удобный для экономии времени.

По его словам, коронавирус приблизил страну к отказу от многих старых норм, в том числе, от ведения документов в бумажном виде.