Космонавты заняли места в корабле Илона Маска перед стартом к МКС

Американские космонавты Даг Херли и Боб Бенкен заняли места в разработанном компанией Илона Маска SpaceX корабле Crew Dragon, в котором через несколько часов они отправятся к МКС. Впервые в истории космических полетов на орбиту космонавтов выведет корабль, построенный частной компанией.

Испытательный полет состоится сегодня, 27 мая, около полуночи по Москве и продлится 19 часов. На стартовый стол команда космического судна прибыла на электромобиле Tesla, также созданным структурой Маска. Перед посадкой на корабль Херли и Бенкен оставили автографы на специальной стене. Трансляцию подготовки к полету ведет NASA.

Ранее космонавты завершили проверку новых технологичных скафандров, которые специально для них создала SpaceX. После этого они пообщались с Илоном Маском и главой NASA Джимом Брайденстайном.