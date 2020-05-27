ГБР Украины вызвало Порошенко на допрос по делу о прослушке

Украинского экс-президента Петра Порошенко Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

В заявлении ведомства уточняется, что Порошенко для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве «по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам» в пятницу, 29 мая.

Незадолго до этого, внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал якобы «телефонные разговоры» Порошенко и Байдена.

По его словам, представленные материалы говорят «о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне», пишет РИА Новости.

На одной из опубликованных записей речь шла об увольнении Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена.