Строительство новых объектов военно-морской базы в Новороссийске почти завершено

Строительство новых объектов Новороссийской военно-морской базы Цемесской бухте почти завершено. Об этом в интервью газете «Красная Звезда» сообщил командир ВМБ, контр-адмирал Виктор Кочемазов.

«Площадка строительства располагалась на акватории Цемесской бухты Новороссийска, где уже завершается возведение объектов, необходимых для бесперебойного функционирования всех составляющих нашего флотского объединения», - отметил Кочемазов.

Командир ВМБ также уточнил, что созданная причальная база рассчитана на прием более 100 современных боевых кораблей водоизмещением от полутора до тридцати тысяч тонн.

Как пояснил Кочемазов, к настоящему времени построено пять причалов, среди которых один плавающий, а также стоянка для подводных лодок, функции которой выполняет внутренняя часть гавани.

По мнению командира ВМБ, Новороссийская военно-морская база - это самое большое и самое динамично развивающееся объединение в составе ВМФ. Она включает в себя соединения охраны водного района, подводных лодок, береговое ракетно-артиллерийское соединение, подразделения специального назначения и части обеспечения. В настоящее время на

вооружении объединения Черноморского флота находятся новейшие дизель-электрические подводные лодки, подвижные береговые ракетные и артиллерийские комплексы и надводные корабли.

Полное интервью с Виктором Кочемазовым доступно в свежем выпуске газеты «Красная Звезда».