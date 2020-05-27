Четыре ведра на квадратный метр: в Центральной России ожидаются сильнейшие осадки

На этой неделе в пятницу в Центральной России ожидается выпадение практически месячной нормы осадков. Погодные изменения произойдут под влиянием небольшого, но достаточно мощного атмосферного вихря «Балканец».

Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Аномальные осадки пройдут на территории Тульской, Ярославской, Калужской, Московской областей и самой столицы.

«На Москву по самым пессимистичным модельным расчетам может пролиться до 42-47 мм дождя», - цитируют метеоролога РИА Новости.

Такой объем осадков примерно равен четырем ведрам воды на один квадратный метр. Также, по мнению специалиста, возможно установление в этот день нового суточного рекорда осадков в мая. Прошлое рекордное значение было зарегистрировано еще в 1976 году.

Ранее сообщалось, что с середины недели в столице заметно увеличится температура воздуха в ночные часы, дойдя до летних значений.