«Это триумф»: эксперт рассказал о символичности выбора даты Парада Победы

Парад Победы в Москве в этом году пройдет 24 июня. Член общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков рассказал «Звезде» свое мнение о значении выбранной даты для России и ее истории: прошлой, будущей и настоящей.

«Вы знаете, 24 июня 1945 года, 75 лет назад, — это был триумф. Это день, когда многие военнослужащие, герои той войны, уже вернулись домой и смогли осознать, вернуться к нормальной жизни. Поэтому, 24 июня может в нашей стране раньше широко не праздновали, но эта дата станет знаковой, ознаменует, в то же время, трехмесячную войну с коронавирусом», — считает Комков.

По его словам, праздник важен в том числе с точки зрения консолидации общества в сложный период. Несмотря на то, что онлайн-форматы проведения мероприятий во время коронавирусных ограничений, по словам эксперта, прижились и хорошо зарекомендовали себя в том числе в молодежной среде, о чем свидетельствует активное участие молодых россиян в онлайновом «Бессмертном полку», парад в таком виде провести не получилось бы.

«Далее мы переходим от Парада Победы: через месяц в день ВМФ, при отсутствии инфекционных осложнений, мы планируем еще провести “Бессмертный полк”. У нас празднование Победы не ограничилось 9 мая, оно станет важной идеей, на период лета продолжится празднование — это тоже важно и символично», — продолжил Комков.

Он считает, что с Парада Победы страна начнет возвращение к нормальной, докоронавирусной жизни, к отсутствию жестких ограничений, и это решение ознаменует переход к обычным трудовым будням.

Ранее политтехнолог Алена Август рассказала «Звезде», что проведение Парада Победы 24 июня 2020 года в жизни России, с поправкой на время и масштабы событий, можно сравнить с первым Парадом в 1945 году из-за появления ощущения, что жизнь меняется к лучшему.