Полицейских, бросивших детей при задержании отца на Кубани, привлекут к ответственности
Вина сотрудников была установлена в ходе прокурорской проверки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сотрудников полиции на Кубани, которые оставили на улице малолетних детей при задержании их отца, привлекут к ответственности. Соответствующее предписание было вынесено после проведения прокурорской проверки.
Причиной произошедшего стало опубликованное в Сети видео, на котором двое людей в форме под детский плач и крики уводят мужчину, который нарушил режим изоляции.
Вместе со своими детьми - восьми и десяти лет - он катался в парке на велосипеде.
Уточняется, что отца доставили в отделение полиции, а двое мальчиков остались на улице без присмотра.
Вернуться домой им помогли случайные прохожие.