Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Полицейских, бросивших детей при задержании отца на Кубани, привлекут к ответственности

Светлана Головина
21:29 27.05.2020
Вина сотрудников была установлена в ходе прокурорской проверки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сотрудников полиции на Кубани, которые оставили на улице малолетних детей при задержании их отца, привлекут к ответственности. Соответствующее предписание было вынесено после проведения прокурорской проверки.

Причиной произошедшего стало опубликованное в Сети видео, на котором двое людей в форме под детский плач и крики уводят мужчину, который нарушил режим изоляции.

Вместе со своими детьми - восьми и десяти лет - он катался в парке на велосипеде.

Уточняется, что отца доставили в отделение полиции, а двое мальчиков остались на улице без присмотра.

Вернуться домой им помогли случайные прохожие.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.05.2020, 14:46
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19
Дата27.05.2020, 05:00
В Каспийске завершили подготовку площадки под строительство медцентра Минобороны
Дата27.05.2020, 09:23
В NHL приняли решение не доигрывать сезон
Дата27.05.2020, 12:50
БМПТ «Терминатор» готовят к Параду Победы: кадры из ЗВО
Дата27.05.2020, 19:07
75 лет назад: как прошел первый Парад Победы 1945 года
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:57 В стране и мире
Видео
В США начались столкновения протестующих с полицией после убийства местного жителя
22:55 В стране и мире
Рогозин: российские космонавты высадятся на Луне после 2028 года
22:42 В стране и мире
Турецкий военный погиб при патрулировании Идлибской зоны деэскалации
22:36 В стране и мире
Рогозин рассказал о планируемом втором испытательном пуске тяжелой «Ангары»
22:30 В стране и мире
Грызлов: Украина «забалтывает» переговоры в Контактной группе по Донбассу
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Зрительный» контакт: назван еще один нетипичный симптом COVID-19
Видео
Смертельная битва: сражение крокодилов попало на видео
Названы самые популярные имена для новорожденных москвичей во время эпидемии
Видео
«Контакт очень близкий»: врач рассказала, как не заразиться коронавирусом в парикмахерских
Видео
Дикий пассажир: в Набережных Челнах в легковушке заметили медведя
Видео
В чем сила: вирусолог объяснил, почему некоторые россияне не болеют COVID-19
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.