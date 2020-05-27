Расчеты артиллерийских орудий произвели салют в честь 317-й годовщины Санкт-Петербурга, посвятив залп медикам

Военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии произвели праздничный артиллерийский салют в ознаменование 317-й годовщины основания Санкт-Петербурга. Впервые один из залпов был посвящен медицинским работникам города.

В День города в 20:00 расположенные у Петропавловской крепости расчеты двенадцати 85-мм пушек Д-44 произвели 30 холостых артиллерийских залпов. По традиции каждый залп был поименован и посвящен выдающимся жителям города, важнейшим историческим событиям и подвигам воинов-ленинградцев. Так, первый залп был посвящен Дню города Санкт-Петербурга, второй – основателю города Петра Великого, третий – в честь Города-Героя Ленинграда, также были залпы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, героев, отстоявших Ленинград, ветеранов войны, Петропавловской крепости – хранительницы традиций Санкт-Петербурга.

Салют в честь 317-й годовщины Санкт-Петербурга был организован Западным военным округом (ЗВО).

Накануне была проведена тренировка артиллерийских расчетов, в ходе которой военнослужащие отработали четкость и слаженность действий при заряжании орудий и производстве выстрелов.