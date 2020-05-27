Американские космонавты завершили предполетную проверку скафандров Илона Маска

Американские космонавты Даг Херли и Боб Бенкен завершили проверку новых скафандров, разработанных для них компанией SpaceX Илона Маска. В этих костюмах космонавты сегодня, 27 мая, отравятся к МКС на корабле Crew Dragon, который также создала SpaceX.

Белоснежные скафандры оснащены перчатками, в которых можно работать с тачскрин-системами. Их шлемы, отпечатанные на 3D принтерах, имеют механизм связи с центром управления полетами на Земле. Костюмы обеспечивают носителям комфортную температуру, достаточный объем кислорода и могут поддерживать давление в случае разгерметизации космического судна. Трансляцию подготовительных мероприятий проводило NASA.

После завершения проверки к космонавтам пришел сам Илон Маск в компании главы NASA Джима Брайденстайна. Они поприветствовали Херли и Бенкена и пожелали им удачного полета.

Первый за девять лет американский корабль отправится к МКС сегодня, 27 мая, около полуночи по Москве. Этот пуск станет историческим — впервые космонавты полетят на орбиту на корабле, созданном частной компанией.