Петербургский НИИ гриппа готов к тестированию вакцины от коронавируса

В среду, 27 мая, Научно-исследовательский институт гриппа в Санкт-Петербурге заявил о готовности начать тестирование вакцины от коронавируса.

На данный момент для исследований проходит набор добровольцев. Отмечается, что заявку подали уже тысячи желающих.

Подбирают людей в возрасте от 18 до 55 лет - здоровых и без иммунитета к COVID-19.

Уточняется, что лекарственная форма самой вакцины может быть разной.

По последним данным, всего в России за время пандемии были инфицированы 370 680 человек, выздоровели - 142 208, скончались - 3 968.