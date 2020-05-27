Прогулки и занятия спортом: Сергей Собянин рассказал москвичам о правилах выхода из дома

С понедельника, 1 июня, жителям Москвы разрешается выходить из дома для прогулок и занятий спортом, однако при этом следует соблюдать определенные правила, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Мы установили определенные правила совершения прогулок, а сам "прогулочный режим" вводится в порядке эксперимента - на две недели, с 1 по 14 июня 2020 года», - написал он в блоге.

Так, на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю: 2 раза в будни, 1 раз - в выходные.

Запрет на выход из дома по-прежнему сохраняется для тех граждан, кто инфицирован коронавирусом, с подозрением на COVID-19, имеющим признаки респираторных заболеваний и совместно проживающих с ними.

При этом, во время прогулки необходимо использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания.

«Никаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно», - подчеркнул Собянин.

Также градоначальник добавил, что рекомендуется ограничить радиус прогулки - 2 км от места проживания и соблюдать социальную дистанцированность.

Перед тем, как планировать свой маршрут необходимо заранее получить информацию о загруженности конкретной территории и решить, стоит ли туда идти, или выбрать другой маршрут.

Напомним, что режим самоизоляции в Москве был продлен до 14 июня.