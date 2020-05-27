Роспотребнадзор представил рекомендации по началу работы детских лагерей

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации детского отдыха в летних оздоровительных лагерях.В надзорном органе подчеркнули, что вновь открывать лагеря можно будет только после третьего этапа снятия ограничений, связанных с коронавирусом. До этих пор детей можно будет направить в оздоровительную организацию региона по месту проживания.

Также в Роспотребнадзоре рекомендовали ежедневно измерять детям температуру при отдыхе в лагерях, запретить покидать лагерь в течение смены, допускать персонал к работе только после проведения теста на коронавирус, организовать отдельные смены в лагерях для воспитанников детских домов и других социальных учреждений.

Детей в места отдыха предлагается доставлять по заранее подготовленным маршрутам, так называемым «зеленым коридорам», размер групп сократить наполовину, закрепив за каждым отрядом свое помещение, а детей размещать с учетом соблюдения социальной дистанции.