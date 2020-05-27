Москва направит в регионы лекарства и тесты на антитела к COVID-19

Из Москвы в регионы поступят более 200 тысяч упаковок лекарств для борьбы с коронавирусом на сумму в 280 миллионов рублей. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Будет направлен запас медикаментов в размере более 200 тысяч упаковок общей суммой более 280 миллионов рублей», — отметила Ракова.

Она добавила, что регионы также получат более 300 тысяч тестов для выявления антител к COVID-19.

О том, что Москва направит в регионы медиков, оборудование и лекарства для борьбы с коронавирусом ранее заявил столичный градоначальник Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.