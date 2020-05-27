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Путин попросил направить московских врачей в регионы

Светлана Головина
19:39 27.05.2020
Президент отметил, что чем эффективнее будет оказана помощь, тем быстрее ситуация в регионах начнет улучшаться.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Salvatore Laporta, Ipa Globallookpress

Для борьбы с коронавирусом Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить бригады столичных медицинских работников в регионы.

«Нужно помочь тем регионам, а такие еще есть у нас, где положение дел пока, во всяком случае, остается сложным, и требуется дополнительная помощь, что называется, прямо на месте», - сказал президент.

В частности, направить специалистов необходимо в Дагестан, Северную Осетию и Ингушетию, а также в Забайкальский край, Владимирскую и Псковскую область. 

Глава государства подчеркнул, что Москва уже сформировала серьезные запасы медицинской техники, оборудования, лекарств на случай самого тяжелого развития ситуации, однако сейчас стало очевидно, что такой сценарий в столице удалось предотвратить и можно оказать необходимую помощь регионам. 

Чем эффективнее будет помощь, тем быстрее ситуация в регионах начнет улучшаться,как и в Москве в настоящее время, добавил Путин.

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