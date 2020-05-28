Профессор СПбГУ рассказала об опасности развития искусственного интеллекта

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Черниговская рассказала в эфире программы «Между тем» на «Звезде» о том, чем опасно развитие искусственного интеллекта. По ее словам, главная угроза кроется в том, что ИИ станет преобладать над человеческой расой.

«Мы боимся того, что в какой-то момент окажется - а это будет одномоментно - что все, они взяли верх, и у нас не будет шансов. То есть мы должны заранее подумать, не теряем ли мы контроль над ситуацией. Сейчас пока этого нет. Но просто сейчас нет искусственного интеллекта в настоящем смысле этого слова», - заявила Черниговская.

Между тем, выявить коронавирусных пациентов в Москве уже помогает ИИ. Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел центр лучевой диагностики, в котором для обнаружения коронавируса начали использовать «компьютерное зрение» - специальную программу, анализирующую снимки томографии, которые сделаны пациентами в поликлиниках и больницах.