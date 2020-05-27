Путин и наследный принц Саудовской Аравии условились о тесной координации по добыче нефти

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которого стороны отметили важность совместных усилий по достижению договоренностей об ограничении добычи нефти в рамках «ОПЕК плюс».

«С обеих сторон отмечена важность совместных усилий по достижению в апреле 2020 года договоренностей в формате «ОПЕК плюс» об ограничении добычи нефти. Условлено о дальнейшей тесной координации по этому вопросу по линии министерств энергетики», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны продолжают обмен мнениями о ситуации на мировом рынке энергоносителей. Президент России также поздравил наследного принца Саудовской Аравии с праздником Ураза-байрам.