Осторожно, мошенники: в Сети предлагают уникальные «пропуска» для передвижения по городу

На фоне ограничительных мер из-за пандемии коронавируса на территории России в социальных сетях мошенники дают объявления о пропусках для свободного передвижения по городу.

В частности, для жителей Москвы и Московской области предлагают приобрести не пропуск, а удостоверение журналиста вместе с пресс-картой, стоимость которого всего 5 000 рублей.

В Иркутске мошенники оказались более креативными - предлагают сняться в фильме о Владимире Высоцком, а для того, чтобы пройти кастинг, желающему необходимо приехать в студию, а для этого нужно оформить платную аккредитацию для передвижения по городу.

«Текст данных людей настолько правдоподобен был, полностью расписан, что прям внушает доверие серьезно», - сказал «Звезде» пострадавший Андрей Оскорбин.

У доверчивых пенсионеров в Санкт-Петербурге деньги забирали из дома курьеры, которых к ним якобы отправляли их родственники за материальной помощью в период самоизоляции.

На данный момент трое местных жителей уже были арестованы, однако за это время им удалось обмануть девять человек и получить полтора миллиона рублей.

Жительница Нижнего Новгорода Людмила Иванова оказалась жертвой врача. Мошенница, как и положено по нынешним временам, в маске и перчатках сначала говорила о коронавирусе, а потом предложила сделать массаж от китайской заразы, после чего быстро удалилась, а вместе с ней - 50 тысяч рублей

«Она намазала меня, потом говорит: теперь, полежите полчаса. Полчаса я полежала. Потом, я думаю, надо встать мне и посмотреть, но, когда я встала, уже никого здесь не было», - рассказала пенсионерка.

В разных городах сейчас проводят поквартирный обход и настойчиво предлагают провести платную обязательную дезинфекцию. Особенно в домах пожилых и одиноких.

Однако ведутся на уловки мошенников даже опытные бизнесмены - те, кому сейчас разрешено работать. От имени сотрудников МЧС за деньги им обещают «закрыть глаза» на якобы выявленные нарушения.

«Поступает звонок от так называемых сотрудников «органов государственного надзора» с тем, что к ним едет оперативная проверка, с органами, может быть, даже прокурорского надзора, это производит определенный дополнительный эффект. После диалога им нужно произвести какую-то оплату или вознаградить каким-то образом. Все это происходит нахраписто, быстро», - пояснил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Подробнее о том, какие формы обмана на фоне коронавируса придумали мошенники, смотрите в сюжете Карины Харитоновой.