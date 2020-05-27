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Исторический полет: к МКС отправится корабль с американскими космонавтами на ракете Илона Маска

Алексей Самолетов
Кирилл Васин
19:38 27.05.2020
Главное отличие новинки от предшественников в том, что до сегодняшнего дня все пилотируемые корабли были государственными — Crew Dragon первый в истории обитаемый космический корабль, построенный частной фирмой.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: SpaceX

Когда Россия сегодня будет ложиться спать, в Америке стартует исторический полет: незадолго до полуночи впервые за девять лет к МКС отправится американский шаттл Crew Dragon. Историческим запуск делает то, что на орбиту доставят двоих астронавтов на корабле, который построила частная компания — SpaceX Илона Маска.

«Поскольку это все-таки испытательный полет, а не серийный, то успешным он будет, я считаю, если они живые вернутся домой. Все остальное: наладка, исправления и доводка — это все вторично. Главное, чтобы живыми вернулись», — считает дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.

Физика диктует инженерам свои условия конструирования космических кораблей, именно поэтому они все похожи. «Шаттл» похож на «Буран», «Апполон» — на «Союз», Dragon одновременно и на «Апполон», и на «Союз». Форма спускаемого аппарата, как автомобильная фара: скругленное дно, вытянутый верх. Днище капсулы примет на себя огонь атмосферы, который будет слизывать со спускаемого аппарата слой за слоем. Плоскость затормозит корабль, потом парашюты и приводнение.

«Для Америки это большой шаг. Это действительно большой шаг потому, что они создали, они пытаются, они провели испытания, это было тяжело. Хочу напомнить, возвращаемые ступени — где-то получалось, где-то получалось, но все равно они этого добились», — рассказал летчик-космонавт, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ VII созыва Максим Сураев.

Главное отличие новинки от предшественников в том, что до сегодняшнего дня все пилотируемые корабли были государственными — Crew Dragon первый в истории обитаемый космический корабль, построенный частной фирмой. Но не все верят в полностью частную природу проекта.

«Я не верю, что Илон Маск — супергений, который внезапно вылез и не с того ни с сего стал миллиардером и начал занимать лидирующие позиции в американской отрасли. Это, безусловно, проект. Проект, не берусь судить, проект Пентагона или ЦРУ. Проект с очень хорошим финансированием», — считает Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко.

К Илону Маску, действительно, можно относиться по-разному. Можно воспринимать его как сумасброда, отправляющего в космос автомобили с манекенами и строящего вакуумные тоннели, можно, как последователя идей Рэя Бредбери, по сути идеолога американского космического будущего, но больше всего он сейчас напоминает того же брэдберевского Дуга Сполдинга из «Вина из одуванчиков» — мальчишку, познающего мир и построившего свой собственный космический корабль, который, может быть, когда-нибудь, полетит на Марс.

А можно его сравнить и с безудержно талантливым Владимиром Челомеем – академика тоже называли сумасбродом, но все крылатые ракеты мира сделаны по принципам Челомея, все орбитальные станции – Челомея, и в космос мы возим грузы тоже на челомеевском «Протоне», и защищаем свою страну челомеевскими ракетами.

Crew Dragon Илона Маска на стартовом столе. До команды: «ноль, пуск», чуть больше пяти часов. Главное, чтобы все прошло удачно, и тогда мир вступит в новую космическую эру.

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