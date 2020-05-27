Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом
Он предположил, что мог заразиться после 21 мая, когда контактировал с одним из инфицированных.
© Фото: Пресс-служба Главы и Правительства Удмуртской Республики
У главы Удмуртии Александра Бречалова выявлен коронавирус.
В пресс-службе главы региона сообщили, что Бречалов находится на самоизоляции в своей резиденции, где продолжает работу. Его семья находится в другом месте, также соблюдает режим самоизоляции.
Глава Удмуртии во время прямого эфира на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» добавил, что чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме. Он предположил, что мог заразиться после 21 мая, когда контактировал с одним из инфицированных.