ГК «Дикси» присоединяется к программе лояльности Министерства обороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации, АО «Военторг» и АО «Дикси Групп» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках данного соглашения группа компаний «Дикси» присоединяется к программе лояльности «Партнеры Армии России», которая реализуется компанией «Военторг». Военнослужащие смогут получить скидку 5% в магазинах «Дикси» и 7% в супермаркетах «Виктория» путем сканирования штрихкода карты привилегий АО «Военторг». Скидка предоставляется на все, кроме акционных товаров, табачных изделий и алкогольной продукции с установленной минимальной розничной ценой.

«Уверен, что расширение участников программы лояльности "Партнеры Армии России" позволит оказать существенную поддержку военнослужащим и их семьям, особенно, в нынешних условиях», - рассказал заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Генеральный директор АО «Военторг» Владимир Павлов отметил, что сотрудничество с «Дикси Групп» станет отправной точкой вовлечения в программу новых партнеров-ритейлеров и сервисов, тем самым открывая дополнительные возможности для потребителей.

«Мы благодарим Министерство обороны и "Военторг" за возможность присоединиться к программе "Партнеры Армии России". Наше ценностное предложение заключает в себе минимальную наценку на социально значимые товары, а также большие скидки для военнослужащих. Надеемся, что этот проект поддержит семьи военных в непростое время и поможет им справиться с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса», - рассказал вице-президент АО «Дикси Групп» Александр Бродягин.

Также он отметил, что механика программы предусматривает использование специальных карт банков-партнеров. Она будет стимулировать развитие бесконтактных методов оплаты, что особенно важно с точки зрения обеспечения санитарного благополучия наших покупателей.