Знак отличия: названа причина, по которой COVID-19 не похож на другие вирусы

Австралийские ученые назвали особенность коронавируса, отличающую его от других инфекций. Согласно исследованиям команды из Университета Флиндерса в Аделаиде, COVID-19 намного лучше предрасположен к проникновению в организм человека, чем к животным.

По их данным, даже штамм вируса, выявленный у летучих мышей, которые, возможно, стали причиной начала пандемии, не так хорошо приспособлен к нахождению в их организмах, как в человеческих.

Как рассказал профессор Николай Петровский, исследователи не смогли обнаружить вид, столь же восприимчивый к COVID-19, как люди.

«Это удивительно», - считает ученый.

Он добавил, что коронавирус сразу приспособился к людям и с тех пор не «старался» перейти на животных или птиц, пишет Daily Mail.

Ранее была названа группа людей с повышенным риском смертности из-за COVID-19. В нее вошли пациенты с нарушениями обмена веществ.