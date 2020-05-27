Минимальное пособие по безработице в России предложили увеличить в три раза

Минтруд РФ предложил втрое увеличить размер минимального пособия по безработице - до 4,5 тысячи рублей.

«В сложившейся ситуации, Владимир Владимирович, предлагаем поддержать категории граждан, получающие минимальные пособия по безработице, и увеличить пособие по безработице в три раза. С полутора тысяч до четырех с половиной тысяч рублей», - сказал глава Минтруда Антон Котяков на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Он добавил, что пособие предлагается пока увеличить не постоянно, а на три месяца. Котяков сообщил, что пик по количеству безработных в России ожидается в третьем квартале 2020 года.

В то же время премьер-министр России Михаил Мишустин выразил мнение, что пособия по безработице необходимо увеличить для всех россиян.