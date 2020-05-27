Путин: внимание к проблеме безработицы должно быть максимальным

В среду, 27 мая, Владимир Путин заявил, что внимание к проблеме безработицы в России со стороны федеральных и региональных властей должно быть максимальным.

«Обращаюсь и к федеральным ведомствам, и к коллегам в регионах: внимание к проблемам безработицы должно быть максимальным», - сказал президент на совещании по состоянию рынка труда.

Помимо этого, глава государства добавил, что с начала борьбы с последствиями пандемии коронавируса в стране сохранение рабочих мест и доходов семей «стали важнейшими приоритетами в нашей работе».

Согласно последним данным, в России количество официально зарегистрированных безработных составляет около 1 млн 900 тысяч человек.