Северный флот проведет противолодочные учения в Баренцевом море

Экипажи двух кораблей и атомной подводной лодки готовятся к учениям в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

На учении экипажи отработают элементы совместного маневрирования, проведут тренировки по связи и управлению, информирует штаб СФ.

В полигоны боевой подготовки в Баренцевом море вышли большой противолодочный корабль «Североморск» и малый противолодочный корабль «Онега».

В ближайшее время они приступят к проведению зачетного двустороннего учения, в ходе которого будут отрабатываться элементы поиска и учебной атаки подводной лодки условного противника с применением штатного гидроакустического вооружения.

В качестве АПЛ условного противника будет использована подлодка СФ, которая фактически находится в районе проведения учения.