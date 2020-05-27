«Нечто мощное»: Трамп пообещал рассказать о новых мерах против Китая

Американский лидер Дональд Трамп анонсировал объявление мер, готовящихся США по отношению к Китаю. Действия Соединенных Штатов будут преподнесены как ответ на политику КНР в Гонконге.

«Думаю, вы сочтете это очень интересным», - отметил президент США.

Трамп также указал, что санкции в план не входят, но пообещал «нечто мощное».

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что санкции против КНР могут быть объявлены в том случае, если Китай с использованием принятого законопроекта о национальной безопасности «захватит» Гонконг.

В Китайской Народной Республике объявили, что в случае реализации американской стороной действий, подрывающих интересы Китая, не заставить себя ждать ответ в виде контрмер.

Ранее сообщалось о проходящих в Гонконге массовых акциях протеста, участниками которых стали несколько тысяч человек.