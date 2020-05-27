Мишустин призвал увеличить пособия по безработице для всех россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность, что поднять пособие по безработице необходимо всем россиянам, а не только тем, кто остался без заработка из-за коронавируса. Об этом говорилось на совещании с Владимиром Путиным.

В Москве сейчас общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составляет 19 500 рублей в месяц.