Мишустин призвал увеличить пособия по безработице для всех россиян
Сейчас для тех, кто потерял заработок в период пандемии, денежные выплаты увеличены.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность, что поднять пособие по безработице необходимо всем россиянам, а не только тем, кто остался без заработка из-за коронавируса. Об этом говорилось на совещании с Владимиром Путиным.
В Москве сейчас общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составляет 19 500 рублей в месяц.