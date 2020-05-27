Выстрелы и погоня: стрельба в центре Киева попала на видео

В Печерском районе в центре Киева во вторник, 26 мая, неизвестные расстреляли прохожего. Видео нападения попало в Сеть.

На кадрах видно, как к мужчине на оживленной улице подбегают двое неизвестных и открывают огонь из пистолетов. Мужчина получает несколько ранений и пытается скрыться.

Позже стало известно, что жертвой покушения стал гражданин Черногории, являющийся лидером международного наркокартеля. Напавших на него мужчин, также граждан Балканских стран, задержали в Одессе. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство, сообщили в Национальной полиции Украины.

По данным украинских силовиков, мотивом покушения предположительно являлась преступная деятельность главы наркокартеля, нападение произошло в рамках передела сфер влияния в организации.

Раненый гражданин Черногории госпитализирован, нападавшие задержаны.