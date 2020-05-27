Молния ударила в самолет, идущий на посадку в Красноярске: видео

Во вторник, 26 мая, во время мощной грозы грузовой самолет Ан 124-100 получил удар молнии при заходе на посадку в аэропорту Красноярска. Видео произошедшего было опубликовано в Сети.

На кадрах хорошо видно, как борт совершает маневр в период раскатов грома, после чего молнии буквально раскалывают небо и одна из них ударяет в носовую часть самолета.

Отмечается, что посадка прошла нормально. На представленном фото лайнера из аэропорта показаны последствия мощного удара - нос вогнулся вовнутрь и вокруг облетела краска, пишет сайт «Комсомольской правды».