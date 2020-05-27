«Ура, земля!»: опубликованы первые кадры из уникальной пещеры в Крыму
Первые кадры внутри пещеры, где ни разу еще не ступала нога человека, оказались в распоряжении телеканала «Звезда». Напомним, севастопольские спелеологи обнаружили неисследованную еще пещеру на Ай-Петринском плато.
На кадрах видно, что для того, чтобы попасть «на землю» приходится преодолеть очень узкий лаз. Людям, страдающим клаустрофобией смотреть на это страшно.
Оператор уже спустился и ждет своего товарища. Когда второй исследователь наконец оказывается «на земле», то оказывается, что это – еще не конец маршрута.
«А теперь мы пойдем вот туда», - говорит один из спелеологов, указывая в еще более узкий проход.
Пещеру, обнаруженную буквально на днях, решено было назвать «Тридцаткой» в честь 30-й бронебашенной батареи, которая отличилась при обороне Севастополя в 1941-1942 годах.