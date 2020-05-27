В Карелии прошла международная акция «Сад памяти»

В рамках международной акции «Сад памяти» высадили уже более 20 миллионов деревьев. Северные территории, в которых почва едва отошла от снега и немного прогрелась, также начинают присоединяться к акции. На территории Костомукшского лесничества в 35 км от города Костомукша волонтеры высадили 36 тысяч саженцев сосны.

«Отныне этот участок посадки с координатами 323 квартала Костомукшского лесничества будет в памяти местных жителей как “Сад памяти”, который высажен в честь 75-летия Победы. Новые деревца будут восполнять карельские леса и напоминать о подвиге дедов и прадедов, которые защищали Родину», - рассказала старший инженер отдела лесопользования Галина Артамонова.



С первых дней Великой Отечественной войны Карелия стала прифронтовой республикой. В конце июня с территории Финляндии началось совместное наступление финно-германских войск. 31 августа они вышли на старую советско-финскую границу около Ленинграда, замкнув полукольцо блокады города с севера. 1 сентября был образован Карельский фронт, протянувшийся от Баренцева моря до Ладожского озера. Несмотря на ожесточенное сопротивление, германско-финские войска захватили две трети территории республики. Столица региона Петрозаводск была оккупирована. Военные действия в регионе закончились 4 сентября 1944 года, а 15 ноября, после выхода Финляндии из Второй мировой войны, Карельский фронт был расформирован. В память об этих событиях и каждом герое карельские леса становятся мемориальными, присоединяясь к международной акции.

Всего в рамках акции «Сад памяти» планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

Организаторами международной акции «Сад памяти» выступают «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и Национального проекта «Экология».