«Контакт очень близкий»: врач рассказала, как не заразиться коронавирусом в парикмахерских

В России начинают открываться парикмахерские и салоны красоты, естественно, при условии соблюдения всех необходимых коронавирусных ограничений. Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала «Звезде», как сходить в салон красоты и не заболеть.

«В парикмахерской можете только такие процедуры выполнять, как стрижка, укладка, и все. Процедуры, связанные с лицом, не выполняются, потому что на вас должна быть обязательно маска», - отметила Алексеева.

По ее словам, и клиент, и парикмахер обязаны в салоне красоты соблюдать масочный режим. При этом придется отказаться от процедур, связанных с наращиванием ресниц и уходом за лицом, таких как увлажняющие маски, пилинги и процедуры инъекционного плана.

«Контакт очень близкий, и, если парикмахер болеет, вы тоже можете заразиться», - добавила специалист.

Ранее в комментарии «Звезде» Лариса Алексеева оценила эффективность противомикробных бейджей. Врач назвала их «чудо-изобретением» и описала механизм действия.