Почти 200 единиц оружия: ФСБ пресекла деятельность 13 подпольных мастерских

Сотрудники Федеральной службы безопасности России выявили 13 подпольных оружейных мастерских по модернизации оружия, оснащенных специализированным оборудованием, на территории Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Крым, Удмуртской республики, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей.



В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий по местам проживания и работы нелегальных оружейников из незаконного оборота было изъято 188 единиц огнестрельного оружия.

В их числе оказались 10 пулеметов, 27 автоматов, 14 пистолетов-пулеметов, 55 винтовок и карабинов, 82 пистолета и револьвера, а также 3 гранатомета и 35 гранат.

«Двадцать килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 16 000 патронов различного калибра, более 120 основных частей и комплектующих оружия (стволы, барабаны, затворы, УСМ), три приспособления для бесшумной стрельбы», - уточняется в сообщении ведомства.

Отмечается, что все мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются.