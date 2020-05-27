В Москве изменилась пропускная система

В Москве с 27 мая для перемещения по городу на транспорте действительны только столичные цифровые пропуска. Оформленные ранее Подмосковные пропуска в столице работать не будут.

Оформить новый пропуск можно на сайте mos.ru, при помощи СМС на номер 7377 или звонка в единую справочную службу правительства Москвы (+7 (495) 777-77-77), для этого нужен российский паспорт. При перемещении на личном или служебном транспорте необходимо указать при оформлении пропуска госномер автомобиля, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

При оформлении разрешения на проезд в общественном транспорте, к нему необходимо привязать номер транспортной карты — «Тройки», «Стрелки», социальной карты или месячного проездного билета. В правительстве напоминают, что делать это нужно не менее чем за пять часов до поездки.

В Подмосковье электронные пропуска были отменены с 23 мая. А Подмосковные разрешения, выданные в том числе для поездки через территорию столицы, действовали до 26 мая.