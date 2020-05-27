Действие на опережение: Путин поблагодарил Собянина за меры во время COVID-19
Эпидемиологическая ситуация в столице продолжает стабилизироваться.
© Фото: пресс-служба кремля
Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за действия во время коронавируса.
«Вы действовали на опережение и не теряли времени», - сказал глава государства на совещании со столичным градоначальником.
Москва пострадала от коронавируса больше всех, однако сейчас ситуация в столице нормализуется.
Всего за время пандемии в Москве заболели более 171 тысячи человек. За последние сутки выявлено 2,1 тысячи инфицированных, а выздоровели 5,8 тысячи человек.