Действие на опережение: Путин поблагодарил Собянина за меры во время COVID-19

Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за действия во время коронавируса.

«Вы действовали на опережение и не теряли времени», - сказал глава государства на совещании со столичным градоначальником.

Москва пострадала от коронавируса больше всех, однако сейчас ситуация в столице нормализуется.

Всего за время пандемии в Москве заболели более 171 тысячи человек. За последние сутки выявлено 2,1 тысячи инфицированных, а выздоровели 5,8 тысячи человек.