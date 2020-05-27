Тепло с дождями: в выходные Москву и Подмосковье накроет вихрь с Балканского полуострова

В ближайшее время центральная часть России окажется под влиянием южного циклона, на юг центрального района придет вихрь с Балканского полуострова, рассказала «Звезде» ведущий специалист центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.

По ее словам, ожидаются теплые влажные массы средиземноморского происхождения, из-за чего в Москве и Подмосковье температура будет повышенной, но с обильными осадками.

«В пятницу, 29 мая, когда нас накроют облака теплого фронта балканского циклона, в столице пройдут дожди, которые местами будут сопровождаться сильными раскатами грома», - отметила специалист.

Много осадков - до 70-80% месячной нормы - будет в Московской области на юге и юго-западе.

Уточняется, что это около 35-40 мм за сутки. Такие значения близки к рекордным суточным значениям осадков, добавила Волосюк.