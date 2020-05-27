Транзит газа из России в Европу через Польшу возобновлен

Прокачка газа из России в европейские страны при помощи газопровода «Ямал-Европа», который проходит через территорию Польши, возобновлена.

Согласно информации немецкого оператора Gascade, который получает российский газ, объем сырья в пункте Мальнов на границе Германии и Польши с 13 до 14 часов по Москве составил 9,5 миллиона киловатт-часов.

Транзит газа был остановлен во вторник, 26 мая. В качестве возможной причины называют окончание контракта на прокачку между российской и польской сторонами.