Собянин предложил установить графики прогулок для москвичей
Также градоначальник предложил с 1 июня открыть в столице часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта клиентов и персонала.
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В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести графики прогулок для жителей столицы, чтобы они могли выходить на улицу поочередно с 1 июня.
«Жителям каждого дома в Москве можно установить графики прогулок. Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме», — сказал Собянин.
Также градоначальник предложил с 1 июня открыть в столице часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта клиентов и персонала, таких как прачечные, химчистки и ремонтные мастерские.