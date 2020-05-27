Собянин предложил установить графики прогулок для москвичей

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести графики прогулок для жителей столицы, чтобы они могли выходить на улицу поочередно с 1 июня.

«Жителям каждого дома в Москве можно установить графики прогулок. Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме», — сказал Собянин.

Также градоначальник предложил с 1 июня открыть в столице часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта клиентов и персонала, таких как прачечные, химчистки и ремонтные мастерские.