Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению Парада Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица готова к репетициям военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а в дальнейшем к проведению самого мероприятия.

Об этом градоначальник сообщил во время онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне, 26 мая глава государства объявил, что военный парад на Красной площади пройдет 24 июня, в день когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы и поручил начать подготовку к этому событию.

Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что с большой долей вероятности этот день сделают выходным.

Всероссийское шествие «Бессмертный полк» президент предложил перенести на 26 июля, однако, если эпидемиологическая ситуация в стране не будет достаточно благоприятной, то акцию могут сдвинуть на более поздний срок.