Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире 9 мая ТЕГИ

Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению Парада Победы

Андрей Аркадьев
16:23 27.05.2020
В этом году он пройдет в день, когда состоялся первый Парад Победы в 1945 году – 24 июня.
Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению Парада Победы
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица готова к репетициям военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а в дальнейшем к проведению самого мероприятия.

Об этом градоначальник сообщил во время онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне, 26 мая глава государства объявил, что военный парад на Красной площади пройдет 24 июня, в день когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы и поручил начать подготовку к этому событию.

Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что с большой долей вероятности этот день сделают выходным.

Всероссийское шествие «Бессмертный полк» президент предложил перенести на 26 июля, однако, если эпидемиологическая ситуация в стране не будет достаточно благоприятной, то акцию могут сдвинуть на более поздний срок.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.05.2020, 14:46
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19
Дата27.05.2020, 05:00
В Каспийске завершили подготовку площадки под строительство медцентра Минобороны
Дата27.05.2020, 09:23
В NHL приняли решение не доигрывать сезон
Дата27.05.2020, 12:50
БМПТ «Терминатор» готовят к Параду Победы: кадры из ЗВО
Дата24.05.2020, 12:50
В Китае заявили о готовности вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
9 мая
16:23 В стране и мире
Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению Парада Победы
15:09 В стране и мире
Видео
Путин: марш Бессмертного полка планируется провести 26 июля
18:20 В стране и мире
Видео
От Победы до счастья: как ветеранам ВОВ Пудовым удалось прожить более 70 лет вместе
16:34 В стране и мире
МИД: РФ хочет провести серьезный разговор с США из-за искажения итогов разгрома нацизма и роли в этом СССР
15:20 В стране и мире
Видео
«Смотрел на Жукова с любопытством»: как проходил процесс подписания безоговорочной капитуляции Германии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
16:51 В стране и мире
В Москве изменилась пропускная система
16:33 В стране и мире
Транзит газа из России в Европу через Польшу возобновлен
16:28 В стране и мире
Видео
Собянин предложил установить графики прогулок для москвичей
16:23 В стране и мире
Тепло с дождями: в выходные Москву и Подмосковье накроет вихрь с Балканского полуострова
16:23 В стране и мире
Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению Парада Победы
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Зрительный» контакт: назван еще один нетипичный симптом COVID-19
Видео
Смертельная битва: сражение крокодилов попало на видео
Названы самые популярные имена для новорожденных москвичей во время эпидемии
Видео
Вирусолог назвал самый уязвимый орган для коронавируса
Видео
Дикий пассажир: в Набережных Челнах в легковушке заметили медведя
Видео
В чем сила: вирусолог объяснил, почему некоторые россияне не болеют COVID-19
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.