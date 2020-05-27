«Мы говорим спасибо»: выстрел из пушки в день Петербурга посвятили погибшим от COVID-19 врачам

Санкт-Петербург в среду, 27 мая, отмечает 317-й день рождения. В честь знаменательной даты традиционный полуденный выстрел из пушки в Петропавловской крепости произвел главный врач клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Денис Гусев. О своих эмоциях после выстрела он рассказал «Звезде» в эксклюзивном комментарии.

«Для меня выстрел в этот день означает то, что мы, прежде всего, говорим спасибо тем, кто работает с инфекцией: не только врачам, но и представителям других специальностей. И очень важно, что этот выстрел - это символ памяти тех, кто погиб в борьбе с эпидемией», - рассказал Гусев.

Он добавил, что выстрел в этом году символизирует вечную память врачам, отдавшим жизни в борьбе с коронавирусом. Память о них останется в сердцах и думах их товарищей и коллег.

Гусев также уточнил, что на сегодняшний день в клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина находятся порядка 480 пациентов.