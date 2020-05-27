Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть все предприятия продовольственной и непродовольственной торговли, а также часть предприятий сферы услуг.

«Предлагаем с 1 июня отработать и в ближайшие день-два выпустить соответствующие нормативные документы, с 1 июня раскрыть не только продовольственную торговлю, но и непродовольственную торговлю, всю непродовольственную торговлю», - заявил он на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Москве были введены жесткие ограничения, действие которых в последний раз было продлено до 31 мая.

Однако с 25 мая, согласно положительной динамике заражения в столице, возобновили работу многофункциональные центры.

По заявлениям Роспотребнадзора, на данный момент Москва уже готова ко второму этапу снятия ограничений.