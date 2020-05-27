«Большой шаг для Америки»: летчик-космонавт прокомментировал запуск миссии SpaceX

Для Соединенных Штатов запуск пилотируемой миссии SpaceX Илона Маска станет крайне важным для развития космической отрасли после девятилетнего перерыва, считает летчик-космонавт, депутат Государственной думы Федерального собрания России Максим Сураев.

«Для Америки это большой шаг, потому что они провели тяжелую работу - они создали, они провели испытания, где-то получалось, где-то не получалось, но все равно они этого добились», - сказал он в комментарии «Звезде».

По его словам, после длительного периода США построили то, что они были обязаны сделать, и вывели в космос все, что должны были вывести.

«Да, они сейчас летают на наших кораблях. Сейчас те же самые корабли-спасатели предоставляет Российская Федерация, - единственный корабль, который привозит туда и европейцев, и японцев, и американцев», - подчеркнул Сараев.

Помимо этого он отметил, что в рамках данной программы американцы показали другие подходы к реализации полетов в космос. В частности, впервые разработка была реализована с участием коммерческого капитала и поддержкой государства.

Старт первой пилотируемой миссии SpaceX запланирован на 27 мая в 23.33 по московскому времени.