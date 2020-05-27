Военные проведут дезинфекцию площадки для проведения парада Победы в Подмосковье

В нем также отмечено, что военнослужащие обработают дезинфицирующими растворами более 60 тысяч квадратных метров, а в будущем обработка будет проводиться после каждой тренировки.

«Военнослужащие РХБЗ ЗВО проведут специальную обработку копии московской Красной площади в подмосковном Алабине, где будут проходить тренировки к военному параду в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении округа.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.