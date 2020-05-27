Военные проведут дезинфекцию площадки для проведения парада Победы в Подмосковье
Дезинфицирующими растворами будет обработано несколько десятков тысяч квадратных метров территории в подмосковном Алабине.
© Фото: ТРК "Звезда"
Российские военные проведут дезинфекцию площадку для репетиций парада Победы в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.
«Военнослужащие РХБЗ ЗВО проведут специальную обработку копии московской Красной площади в подмосковном Алабине, где будут проходить тренировки к военному параду в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении округа.
В нем также отмечено, что военнослужащие обработают дезинфицирующими растворами более 60 тысяч квадратных метров, а в будущем обработка будет проводиться после каждой тренировки.