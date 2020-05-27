Мощный ураган прошелся по Сибири

В Сибири из-за мощного урагана оказались затоплены улицы нескольких населенных пунктов, сорваны крыши десятков домов, повалены деревья.

В Красноярском крае летняя жара всего за несколько часов сменилась ливнем, градом и штормовым ветром. Сильный дождь превратил улицы в реки. В результате, в столице региона движение транспорта оказалось практически парализованным. Машины буквально тонули в лужах, многие автомобили удалось вызволить только с помощью эвакуатора.



Впрочем, нашлись и те, кто отнесся к ситуации с юмором — так, житель одного из районов решил покататься по двору на резиновой лодке и даже попробовал порыбачить.

Между тем, на западе края из-за сильного ветра оказались оборваны линии электропередачи. Тысячи людей остались без света в Ачинске. В Шарыпово повреждены десятки зданий. Кровли лишись несколько жилых домов.