СМИ: с зарплат россиян могут начать взимать новый взнос

Минтруд РФ сообщил о готовности поддержать идею введения в стране страхования от безработицы в виде новых взносов с зарплат россиян в специальный фонд. В случае потери места работы, граждане смогут получать из него пособия.

Отмечается, что изменения в законодательство могут внести после разработки соответствующей системы. Но для ее создания необходима договоренность Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), которые пока далеки от консенсуса, сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда о реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год.

Согласно данным Минтруда, профсоюзы поддерживают идею введения новых взносов на страхование безработицы, работодатели выступают против, поскольку опасаются увеличения финансовой нагрузки, из-за которой могут сократиться зарплаты сотрудников. На данный момент работодатели уже выплачивают страховые взносы в размере 30 процентов от зарплат работников.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших из-за коронавируса. Отсрочка будет действовать в течение 4-6 месяцев.